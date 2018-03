O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

13 de Março de 2018

O recém-demitido secretário de Estado Rex Tillerson não chegou a falar com o presidente Donald Trump antes de ser afastado de seu posto, nesta terça-feira, e não tem conhecimento do motivo que levou à sua demissão, informou o subsecretário de Estado Steve Goldstein.

"O secretário não falou com o presidente esta manhã e não tem conhecimento do motivo, mas ele está grato pela oportunidade de servir e ainda acredita piamente que o serviço público é uma vocação nobre e não se arrepende de nada", declarou.

"Desejamos tudo de bom ao secretário designado Pompeo well", acrescentou em uma série de tuítes.

Trump, no entanto, destacou ter divergências com Rex Tillerson, em particular sobre o acordo nuclear com o Irã, ao comentar sua decisão de substituí-lo pelo diretor da CIA, Mike Pompeo.

"Rex e eu (...) nos damos muito bem, mas divergimos em coisas", disse Trump aos jornalistas. "O acordo com o Irã achei que era terrível, ele achou que estava bem. Eu queria rompê-lo, ou fazer algo, ele sentia um pouco diferente. Então, realmente, não estávamos pensando do mesmo jeito", completou.

