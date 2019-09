Além dos tradicionais encontros, os usuários do aplicativo Tinder agora poderão participar da experiência de um reality show interativo, no qual escolherão parceiros para um personagem pouco antes do fim do mundo.

"Swipe Night" do Tinder estreia nos Estados Unidos em 6 de outubro e foi descrito pelo aplicativo de encontros como uma "aventura apocalíptica" que permitirá aos usuários desempenhar os papéis principais e tomar decisões morais rápidas quando um grupo de amigos enfrenta o fim do mundo.

"Sejamos sinceros, se soubéssemos que o mundo está acabando, não iríamos querer passar por isso sozinhos", diz o post de blog do Tinder que anuncia a nova função.

Os desenvolvedores esperam que o programa interativo ajude os usuários a enfrentar suas próprias questões espinhosas sobre a busca por um parceiro em um mundo incerto.

"Não podemos pensar em uma forma melhor de quebrar o gelo do que apelar para emojis e apocalipse".

"Swipe Night" é descrito como "uma aventura apocalíptica em primeira pessoa, na qual, em momentos cruciais", os membros do Tinder decidem quem seguirá adiante.

O programa acompanha um grupo de amigos interpretados pelos atores Angela Wong Carbone, Jordan Christian Hearn e Shea Gabor e pede que os usuários os guiem através de "dilemas morais e opções práticas".

Todo domingo, um novo episódio de "Swipe Night" será transmitido ao vivo dentro do app.

