Este conteúdo foi publicado em 20 de Setembro de 2018 17:06 20. Setembro 2018 - 17:06

Uma pessoa não identificada abriu fogo nesta quinta-feira em um complexo de depósitos ao norte da cidade de Baltimore, no leste dos Estados Unidos, matando e ferindo várias pessoas, informaram as autoridades.

"Posso confirmar que há vários feridos e vários mortos", afirmou o prefeito do condado de Harford, Jeffrey Gahler, que informou que o suposto autor do ataque está em estado crítico no hospital local.

Ele não confirmou os relatos de que o autor do crime seria uma mulher.

Segundo a imprensa americana, três pessoas teriam morrido e outras duas ficaram feridas no incidente, que aconteceu por volta das 9h00 (10h00 de Brasília) em um centro de distribuição da rede de farmácias Rite Aid.

Gahler disse que aparentemente o atacante estava armado com apenas uma pistola e nenhum policial efetuou disparos no local.

"Não acreditamos que haja uma ameaça adicional à comunidade do condado de Harford", disse ele.

O governador de Maryland, Larry Hogan, lamentou "um tiroteio horrível" em sua conta no Twitter.

Os tiroteios são comuns nos Estados Unidos, onde o direito de portar armas é protegido pela Constituição. Mas as mulheres agressoras representam menos de 5% do total dos casos.

Cinco meses atrás, uma ativista dos direitos dos animais nascida no Irã atirou e matou três pessoas antes de cometer suicídio na sede do YouTube, na Califórnia.

