(Arquivo) Vista do Parlamento do Canadá

Uma pessoa morreu e três ficaram gravemente feridas nesta quarta-feira em um tiroteio no centro de Ottawa, perto do parlamento federal do Canadá, informou a polícia local, que procura um suspeito.

Um indivíduo fugiu após o tiroteio ocorrido a 10 quarteirões do Parlamento.

"Três pessoas gravemente feridas foram levadas ao hospital e a morte de outra foi confirmada", afirmou a polícia.

Segundo a televisão local, entre os feridos há um adolescente de 15 anos.

Pode ser um "incidente isolado", disse um porta-voz da polícia durante uma entrevista coletiva sem dar mais detalhes.

