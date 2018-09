O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

06. Setembro 2018 - 23:07

Quatro pessoas, entre elas o atirador, morreram nesta quinta-feira (6) em um tiroteio registrado em um banco de Cincinnati, Ohio, norte dos Estados Unidos, informou o chefe da polícia dessa cidade em entrevista coletiva.

"O agressor está morto", afirmou Eliot Isaac, chefe da polícia de Cincinnati, explicando que o homem entrou pelo setor de entregas antes de invadir o lobby do banco, onde vários seguranças o enfrentaram.

O tiroteio ocorreu depois das 09h00 locais (10h00 de Brasília) no Fifth Third Bank, no centro da cidade.

"Um indivíduo entrou na área de carga e começou a disparar", disse Isaac.

Cinco pessoas foram atingidas, algumas várias vezes, e uma vítima morreu no local, enquanto outras duas faleceram no hospital em decorrência das feridas.

"Ao menos três ou quatro de nossos agentes entraram em confronto com o suspeito", ressaltou Isaac.

A polícia identificou o atirador como Omar Pérez, de 29 anos. Segundo os investigadores, não se pôde determinar imediatamente se tinha uma ligação com o banco.

"Pode haver uma possibilidade de que haja alguns problemas de saúde envolvidos aqui", detalhou Isaac, advertindo que a investigação estava em suas primeiras etapas.

A polícia acredita que quando Pérez entrou no lobby do edifício de 30 andares estava armado com cerca de 200 balas e uma pistola semiautomática de 9 milímetros legalmente adquirida, disse Isaac.

O prefeito de Cincinnati, John Cranley, declarou que o tiroteio poderia ter deixado um número "muito pior" de mortes se não fosse pela rápida resposta dos policiais na área.

"Aparentemente ele estava atirando em vítimas inocentes", afirmou Cranley. "A polícia chegou no local em questão de segundos, literalmente".

Uma testemunha não identificada, um trabalhador da construção civil, declarou ao canal de televisão WLWT que ouviu pelo menos seis tiros antes da chegada da polícia.

"Acabei de ver pessoas correndo para fora do prédio", disse a testemunha. "Há homens vestidos de terno no chão, escondidos atrás de mesas grandes".

O prédio de escritórios onde ocorreu o tiroteio permaneceu fechado mais de uma hora após o incidente, enquanto a polícia revistava o local.

"Houve um ato sem sentido de violência armada nas ruas de Cincinnati esta manhã", escreveu o governador de Ohio, John Kasich, no Twitter.

"Eu parabenizo os policiais, bombeiros e equipes médicas de emergência que responderam rapidamente e compartilho minhas mais profundas condolências com as vítimas inocentes deste violento ataque", acrescentou.

