O tiroteio violento que matou seis pessoas em Jersey City, perto de Nova York na terça-feira (10), teve como alvo uma loja kosher - informou nesta quarta-feira (11) o prefeito da cidade onde ocorreu o ataque.

A análise das câmeras de vigilância na rua deixa claro que os dois suspeitos que morreram no tiroteio "atingiram a loja kosher" de Jersey City, onde três outros civis morreram, escreveu o prefeito Steven Fulop em sua conta no Twitter.

O detetive da polícia local Joseph Seals foi o primeiro a morrer depois de se aproximar dos dois suspeitos - um homem e uma mulher - pouco antes. Ambos estavam dentro de uma caminhonete em um cemitério da cidade, informou o procurador-geral de Nova Jersey, Gurbil Grewal, em entrevista coletiva.

Após atirar no policial, por volta do meio-dia, os agressores dirigiram lentamente até um mercado kosher situado no bairro de Greenville, estacionaram diante do estabelecimento com fuzis de assalto e começaram a atirar, revelou Grewal.

No local estavam quatro pessoas e os atiradores mataram a mulher do proprietário, Mindel Ferencz, 32 anos, um funcionário latino, Miguel Douglas, 49, e um cliente, Moshe Deutch, 24. Um quarto cliente conseguiu escapar, apesar de ferido, disse Grewal.

Segundo o site Chabad, dirigido por judeus ortodoxos, o proprietário do mercado kosher havia saído para rezar em uma sinagoga próxima à loja.

De acordo com o site, Mindel Ferencz tinha três filhos e Douglas era equatoriano.

Os suspeitos foram identificados por Grewal como David Anderson, 47 anos, e Francine Graham, 50.

A imprensa local revelou que Anderson é ligado aos "Israelitas Hebreus Negros" e já havia publicado comentários antissemitas e contra a polícia na Internet.

Grewal avaliou que há muita especulação, e que até o momento não foi possível determinar os motivos do ataque.

O chefe do FBI em Nova Jersey, Gregory Ehrie, revelou que na caminhonete roubada se encontrou uma bomba de fabricação caseira "viável, que poderia ter explodido".

"O ódio e antissemitismo jamais terão lugar aqui em Jersey City, nunca terão lugar na nossa cidade", afirmou o prefeito Steven Fulop.

"Sou judeu e estou orgulhoso de viver em uma comunidade como #JerseyCity que sempre deu as boas-vindas a todos", disse o prefeito Fulop, sem indicar diretamente que foi um ataque antissemita.

"É o lar de #EllisIsland e sempre foi a porta de ouro para os Estados Unidos. O ódio e o antissemitismo nunca ocorreram aqui na JC e nunca terão um lugar em nossa cidade", destacou.

"Um ataque contra nossa comunidade judaica ou qualquer outra comunidade (...) é um ataque contra os nove milhões de habitantes de Nova Jersey", declarou o governador Phil Murphy.

Fulop explicou que dois policiais que estavam a um quarteirão do armazém impediram que os suspeitos deixassem o local e ferissem mais civis.

Então centenas de agentes fortemente armados, alguns à paisana e outros uniformizados, chegaram rapidamente ao local, transformando a área residencial de Jersey City em uma zona de guerra.

Dois policiais foram baleados, além de um civil que passava.

- Segurança reforçada -

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, informou que a polícia de Nova York também está em "alerta máximo" e que agentes foram enviados "para proteger os principais locais da comunidade judaica".

Nova York abriga a maior comunidade judaica fora de Israel.

"Tragicamente, isso confirma que um padrão crescente de antissemitismo violento se tornou uma crise para nossa nação. E agora essa ameaça chegou aos portões da cidade de Nova York", alertou de Blasio em comunicado.

"A história nos ensina o quão perigoso é esse tipo de padrão de ódio. Precisamos parar o antissemitismo de forma agressiva e decisiva. Convoco todos os nova-iorquinos a se unirem para eliminar essa ameaça", afirmou.

Os incidentes antissemitas nos EUA se mantiveram em níveis próximos ao recorde em 2018, quando foram registradas duas vezes mais agressões físicas contra judeus do que em 2017, de acordo com um relatório da Liga Anti-Difamação publicado em abril.

Em outubro de 2018, um americano matou 11 pessoas em uma sinagoga em Pittsburgh, na Pensilvânia, o maior ataque à comunidade judaica nos Estados Unidos.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram