O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Agosto de 2018 10:08 26. Agosto 2018 - 10:08

Imigrantes no navio da Guarda Costeira italiana "Diciotti", em 23 de agosto

Todos os imigrantes, cerca de 140, que estavam a bordo do "Diciotti" no porto italiano de Catania, na Sicília, desembarcaram na madrugada deste domingo (26), informou a imprensa local.

O ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, que mantém uma linha dura sobre imigração, autorizou o desembarque no sábado à noite após o acordo da Igreja Católica da Itália, da Albânia e da Irlanda para distribuir os imigrantes que estavam a bordo do navio da Guarda Costeira italiana.

Salvini, que também é chefe do partido Liga de extrema-direita, havia proibido até então o desembarque desses imigrantes, resgatados no mar na madrugada de 15 a 16 de agosto.

A decisão de impedir o desembarque desses imigrantes levou à abertura de uma investigação judicial contra Salvini por "sequestro de pessoas, detenções ilegais e abuso de poder".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português