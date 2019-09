O Tokyo Game Show, grande evento dos jogos eletrônicos, começou nesta quinta-feira, com a intenção de atrair tanto os "gamers" quanto famílias.

"Não temos um objetivo de público muito específico, queremos que todos possam aproveitar os jogos. Este ano ampliamos o espaço familiar. E damos mais importância aos palcos e competições eSport", explica à AFP Yasuyuki Yamaji, secretário-geral da associação Cesa, que administra o Tokyo Game Show (TGS).

Desde a abertura do salão anual em Chiba, na zona leste de Tóquio, os fãs desfrutam de todas as atrações. Um dos destaques é o jogo de ação 'Death Stranding', cujas primeiras imagens causaram impacto entre os visitantes.

Centenas de jornalistas e profissionais do setor se reuniram no palco montaram no gigantesco estande da Sony PlayStation para acompanhar a apresentação do jogo voltado para adultos, com direito a comentários de seu criador Hideo Kojima.

'Death Stranding', jogo com uma estética próxima a do cinema - é possível reconhecer os rostos da atriz francesa Léa Seydoux e do ator dinamarquês Mads Mikkelsen, entre outros -, vincula morte e vida, embora a primeira não represente o fim, mas um momento do jogo, de acordo com as breves explicações de Hideo Kojima, criador, diretor e produtor de videogames com seu próprio estúdio.

A estreia mundial de 'Death Stranding' está prevista para 8 de novembro no PlayStation 4.

- Mario, eSport, 5G -

No outro extremo dos jogos aparece Mario, o simpático encanador bigodudo, associado com o personagem Sonic em um jogo temático sobre os Jogos Olímpicos, com o logotipo oficial de Tóquio-2020.

O eSport não faz parte do programa dos Jogos de Tóquio no próximo ano, mas está bem representado no TGS, onde chegou de maneira tardia, pois os japoneses não são tão fanáticos a esta prática como os vizinhos asiáticos ou ocidentais.

"Os japoneses jogam sobretudo nos celulares, muito pouco no computador. E os jogos de eSport estão principalmente no PC. Mas acreditamos que isto vai mudar com o 5G", a nova geração das redes de telefonia celular, indica Yamaji.

"O 5G é uma tecnologia muito importante para o mundo dos jogos eletrônicos", acrescenta.

A uma semana do lançamento da nova versão do console Switch da Nintendo, o Switch Lite, mais compacto, serão apresentados no TGS 129 títulos deste popular aparelho.

Quase 160 jogos para PlayStation 4 também estão no TGS, mas os fãs aguardam a nova versão do console da Sony, ainda em desenvolvimento.

Os nostálgicos também têm espaço no evento, especialmente no estande da Taito, que expõe réplicas em tamanho natural de PacMan ou Space Invaders, entre outros, "que em breve serão colocados à venda no Japão para particulares", segundo um porta-voz da empresa.

Em quatro dias, o Tokyo Game Show deve receber entre 260.000 e 300.000 visitantes, com direito a muito "cosplayers".

