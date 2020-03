O ator americano Tom Hanks anunciou nesta quarta-feira (11) nas redes sociais que ele e a esposa, a também atriz Rita Wilson, contraíram o novo coronavírus.

"Nos sentimos um pouco cansados, como se tivéssemos um resfriado com algumas dores (...). Para ser claros, como se recomenda atualmente, fizemos o exame de coronavírus e deu positivo", escreveu numa rede social Hanks, que atualmente está na Austrália com Wilson.

O astro de filmes como "Forrest Gump", "Náufrago" e "Filadélfia" tem 63 anos e é portador de diabetes tipo 2, considerada um fator de risco para quem está contaminado.

"Vamos manter o mundo informado e atualizado", acrescentou o duas vezes vencedor do Oscar, junto com a foto de uma luva cirúrgica colocada dentro de uma lixeira de risco biológico.

Hanks está na Austrália para a filmagem de "Elvis", uma produção dirigida por Baz Luhrmann e na qual ele interpreta o Coronel Tom Parker, empresário do rei do rock.

Mais de 130 casos de coronavírus foram confirmados na Austrália, onde três pessoas morreram devido à doença.

A pré-produção de "Elvis", filme da Warner Bros, foi interrompida por conta do diagnóstico do ator.

"Fomos informados de que um membro da equipe do nosso longa-metragem 'Elvis' (...) testou positivo para Covid-19 (coronavírus)", segundo um comunicado do estúdio que não mencionou o nome de Hanks.

"Estamos trabalhando em estreita colaboração com as agências de saúde australianas para identificar e entrar em contato com qualquer pessoa que possa ter tido contato direto com o indivíduo", acrescenta o texto.

"A saúde e a segurança dos membros de nossa equipe são sempre nossa principal prioridade, e estamos tomando precauções para proteger todos os que trabalham em nossas produções em todo o mundo", indicou a empresa.

