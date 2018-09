O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 30 de Setembro de 2018 10:56 30. Setembro 2018 - 10:56

A uma semana das eleições presidenciais em Camarões, no dia 7 de outubro, o governo decretou um toque de recolher na duas regiões anglófonas do país, onde os separatistas planejam "celebrar" o primeiro aniversário de sua "independência" simbólica.

O toque de recolher nas regiões anglófonas do Sudoeste e do Noroeste estará em vigor neste domingo e na segunda-feira, de acordo com a subprefeitura de Buea, capital da região Sudoeste.

O toque de recolher é válido tanto durante o dia como de noite e implica a proibição de transportes públicos e privados, assim como o fechamento de empresas e lojas de bebidas.

A zona anglófona de Camarões está desestabilizada por grupos armados separatistas que pretendem proclamar um Estado independente. Eles afirmam que desejam restabelecer a "dignidade" de uma minoria anglófona que sente estar marginalizada pelo governo central, dominado majoritariamente pela comunidade francófona.

Em outubro de 2017, líderes radicais anglófonos declararam a "República de Ambazonia" nas duas regiões de língua inglesa do país.

Ao menos 40 manifestantes morreram na ocasião em ações da polícia, de acordo com o centro de análises International Crisis Group (ICG).

A sete dias das eleições presidenciais, os separatistas anglófonos afirmam que a votação não vai acontecer em suas regiões.

O governo de Camarões assegura que a eleição acontecerá nas 360 circunscrições do país. As regiões anglófonas são historicamente redutos de votos do 'Social Democratic Front' (SDF), principal partido da oposição.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português