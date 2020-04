Ao menos 11 pessoas morreram no domingo (12) após a passagem de uma série de tornados no estado do Mississipi, sul dos Estados Unidos, informaram as autoridades locais.

Os tornados provocaram danos "catastróficos", informou a imprensa americana. O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) emitiu uma emergência para tornados, o nível mais elevado de alerta para os fenômenos.

O governador do estado, Tate Reeves, afirmou no Twitter que decretou estado de emergência para "proteger a saúde e a segurança dos habitantes de Mississippi".

"Estamos mobilizando todos os recursos disponíveis para proteger nossos moradores e suas propriedades", disse Reeves. "Não estão sozinhos", afirmou à população.

A Agência de Gestão de Emergências do Mississippi (MSEMA) informou 11 mortes até o momento, mas advertiu que o número pode aumentar nas próximas horas.

"Estas são informações iniciais, que devem ser atualizadas", afirmou a agência em sua conta no Twitter.

O Centro de Previsão de Tempestades alertou para "tempestades elétricas severas" durante a noite no Mississippi, assim como nos estados vizinhos de Alabama e Geórgia.

As autoridades pediram aos moradores que permaneçam em suas casas.

