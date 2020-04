Ao menos 32 pessoas morreram no domingo (12) após a passagem de uma série de tornados no estado do Mississipi, sul dos Estados Unidos.

Os tornados provocaram danos "catastróficos", informou a imprensa americana. O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) emitiu sinal de emergência para tornados, o nível mais elevado de alerta para os fenômenos.

Imagens da região mostravam casas destelhadas e muitas transformadas em pilhas de escombros.

As aeronaves ficaram empilhadas no aeroporto regional de Monroe, Louisiana.

"Pela graça de Deus, os primeiros relatos mostram apenas alguns danos leves", disse o prefeito de Monroe, Jamie Mayo, no Twitter. Já a conta da cidade publicou fotos de postes no chão.

No vizinho Mississippi, pelo menos 11 pessoas morreram, de acordo com a agência de gerenciamento de emergências.

O Weather Channel informou que pelo menos 32 pessoas morreram na região, contabilizando números locais.

Segundo a agência, nove pessoas morreram na Carolina do Sul, citando informações do governador do estado, Henry McMaster, além de uma morte na Carolina do Norte.

Sete pessoas perderam a vida quando tornados atingiram um parque perto da divisa entre a Geórgia e o Tennessee.

"Houve perda de vidas, perda significativa de propriedades", disse o governador do Tennessee, Bill Lee, na segunda-feira, de acordo com o Chattanooga Times Free Press.

O Serviço Nacional de Meteorologia do estado registrou danos causados por ventos estimados em até 235 quilômetros por hora.

O Weather Channel informou que uma pessoa no Arkansas foi morta quando uma árvore caiu sobre uma casa, além de outras duas mortes no Alabama.

- 'Poder horrível e destrutivo' -

O presidente americano, Donald Trump, ofereceu suas "calorosas condolências" às pessoas afetadas.

"Meu governo fará tudo o possível para ajudar essas comunidades a se reerguerem", disse ele, prometendo que a Associação Federal de Gerenciamento de Emergências já estava oferecendo assistência.

"É um negócio difícil", disse ele. "Foi uma péssima sequência de tornados - com um horrível e destrutivo poder".

Mais de 1,3 milhão de pessoas ficaram sem energia elétrica após as tempestades, informou o PowerOutage US.

Os governadores do Mississippi e da Louisiana declararam estado de emergência.

"Os danos são devastadores e um bom lembrete de que todos devem ficar atentos ao clima", disse o governador da Louisiana, John Bel Edwards, no Twitter.

O governador do Mississipi, Tate Reeves, afirmou na mesma rede social que decretou estado de emergência para "proteger a saúde e a segurança dos habitantes do Mississippi".

"Estamos mobilizando todos os recursos disponíveis para proteger nossos moradores e suas propriedades", disse Reeves. "Vocês não estão sozinhos", afirmou à população.

Mais cedo no domingo, Reeves pediu aos moradores que levem as " severas tempestades muito a sério".

"Por favor, tomem precauções para manter suas famílias em segurança."

Mais tarde, ele retuitou uma mensagem da agência estatal de desastres, lembrando as pessoas a cobrirem o rosto e a adotarem medidas de distanciamento para impedir a propagação do coronavírus, caso precisassem ir a abrigos públicos.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram