Ao menos seis pessoas morreram no domingo (12) após a passagem de uma série de tornados no estado do Mississipi, sul dos Estados Unidos.

Os tornados provocaram danos "catastróficos", informou a imprensa americana. O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) emitiu uma emergência para tornados, o nível mais elevado de alerta para o fenômeno.

A Agência de Gestão de Emergências do Mississippi (MSEMA) informou uma morte no condado de Walthall, duas no condado de Lawrence e três no condado de Jefferson Davis, todos na região sul do estado.

"Estas são informações iniciais, que devem ser atualizadas", afirmou a agência em sua conta no Twitter.

O Centro de Previsão de Tempestades alertou para "tempestades elétricas severas" durante a noite no Mississippi, assim como nos estados vizinhos de Alabama e Geórgia.

As autoridades pediram aos moradores que permaneçam em suas casas.

