Casas atingidas em Los Angeles, no sul do Chile, pelo tornado que varreu a região em 31 de maio de 2019.

Raros tornados deixaram um morto, vários feridos e causaram estragos no sul do Chile, onde danificaram mais de 50 casas, segundo as autoridades.

O fenômeno incomum atingiu na tarde de quinta-feira a zona norte da cidade de Los Angeles, cerca de 800 km ao sul de Santiago, um lugar onde não havia registros da ocorrência de tornados.

Na mesma região, trombas d'água atingiram diversas localidades de Concepción e Talcahuano, "deixando uma pessoa morta e oito lesionados", informou o Gabinete Nacional de Emergências (Onemi).

Em Talcahuano, a tromba d'água provocou danos a vários prédios.

Em Los Angeles, "há mais de 50 casas afetadas, mas o importante é que a prefeitura já está funcionando de maneira normal", afirmou o governador da província do BioBío, Ignacio Fica, ao jornal Ahoranoticias.

Imagens captadas por moradores mostram como uma gigantesca onda de vento passando, arrastando casas, árvores, postes de luz e provocando um amplo corte de energia na região.

"Afetou várias quadras, afetou veículos, casos que foram danificadas em seus telhados, inclusive postes que de rua que se desprenderam", relatou o prefeito, Esteban Krause.

Já a diretora regional do Gabinete Nacional de Emergências, Carolina Zambrano, afirmou que pelo menos 10 pessoas apresentam ferimentos leves.

Ao longo do dia, as tempestades e os fortes ventos se fizeram sentir em outras regiões do sul do país.

O presidente Sebastián Piñera anunciou ter partido rumo a BioBío para "coordenar apoio às famílias afetadas" em Los Angeles, Talcahuano e Concepción, também afetada por fortes ventos.

"Valorizo o rápido deslocamento das equipes do governo para enfrentar a emergência e chegar com urgente e necessária ajuda", acrescentou o mandatário em sua conta no Twitter.

