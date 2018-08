O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A montadora japonesa Toyota anunciou nesta sexta-feira um lucro recorde no primeiro trimestre do ano fiscal, mas advertiu que as tarifas adotadas pelo governo dos Estados Unidos podem ter um grande impacto no setor.

Entre abril e junho, o lucro da Toyota aumentou 7,2%,, a 657,3 bilhões de ienes (5,9 bilhões de dólares), o melhor resultado da empresa em um primeiro trimestre.

O lucro operacional registrou alta de 18,9%, a 682,7 bilhões de ienes, e as vendas subiram 4,5%, a 7,4 trilhões de ienes.

Apesar dos números positivos, a Toyota mantém a previsão de queda de 15% no lucro líquido no atual ano fiscal, que termina em março de 2019, sobretudo pela ameaça das tarifas de importação dos Estados Unidos e o aumento dos preços das matérias-primas.

"Acreditamos que a receita caíra 10 bilhões de ienes por causa do (aumento das tarifas do) aço e do alumínio na América do Norte", afirmou o diretor executivo da Toyota, Masayoshi Shirayanagi.

"Ainda não avaliamos o impacto das tarifas de importação aos automóveis. Caso sejam aplicadas, acreditamos que o impacto será muito grande", completou.

Os bons resultados da Toyota são explicados em particular pelo crescimento em mercados importantes, como América do Norte, Europa e Ásia.

