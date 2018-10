O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Recall da Toyota afeta 1,25 milhão de clientes no Japão, 830.000 na América do Norte, 290.000 na Europa, 3.000 na China e 60.000 em outras regiões

A montadora japonesa Toyota anunciou nesta sexta-feira um recall de 2,43 milhões de veículos híbridos em todo o mundo, um mês depois de adotar a mesma medida com mais de um milhão de carros com esta tecnologia.

A Toyota menciona em um comunicado um problema de funcionamento do sistema híbrido, que combina um motor tradicional de gasolina com outro elétrico, o que poderia provocar acidentes.

A empresa, no entanto, destacou que foram registrados poucos problemas do tipo, apenas três no Japão, e que não ocorreu nenhum acidente no país.

A montadora não divulgou dados sobre outros países.

No caso da falha do sistema híbrido, o motorista normalmente recebe um aviso dos indicadores luminosos. Isto permite reduzir a velocidade e parar o carro.

"Mas em casos muito raros, o sistema híbrido poderia deixar de funcionar, ao invés de entrar em modo de segurança", explica a Toyota.

"O veículo perderia potência até parar. Em caso de grande velocidade, isto poderia aumentar o risco de acidente".

Os automóveis afetados pelo recall são os modelos Prius e Auris, fabricados entre outubro de 2008 e novembro de 2014. O anúncio afeta 1,25 milhão de clientes no Japão, 830.000 na América do Norte, 290.000 na Europa, 3.000 na China e 60.000 em outras regiões.

