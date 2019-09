Três astronautas, entre eles Hazza Al-Mansuri, o primeiro cidadão dos Emirados Árabes Unidos enviado ao espaço, decolaram nesta quarta-feira do cosmódromo russo de Baikonur, no Cazaquistão, com destino à Estação Espacial Internacional (ISS).

A nave Soyuz na qual viajam Hazza Al-Mansuri, a americana Jessica Meir e o russo Oleg Skripochka, decolou sem problemas às 13h57 GMT (10h57 de Brasília) das estepes do Cazaquistão, de acordo com imagens da agência espacial russa Roskosmos.

A viagem para a estação espacial leva aproximadamente 6 horas.

A cápsula Soyuz se separou corretamente do foguete exatamente 8 minutos e 48 segundos após a decolagem, informou a Roskosmos no Twitter.

A atracação da cápsula na estação orbital, na qual já estão seis homens e mulheres, está prevista para 19h45 GMT (16h45 de Brasília).

Hazza Al-Mansuri, de 35 anos, fará com que os Emirados entrem no pequeno clube de países árabes que enviaram um homem ao espaço, depois da Arábia Saudita em 1985 e da Síria em 1987.

Este piloto de caça também será o primeiro astronauta de um país árabe a pisar na Estação Espacial Internacional. O homem, cuja participação neste voo foi confirmada tardiamente, compartilhou sua "verdadeira honra" de participar desta missão que causa grande fervor nos Emirados.

Durante a tradicional conferência de imprensa realizada na véspera da decolagem, ele explicou que sua ambição era "tornar essa missão bem-sucedida e retornar com novos conhecimentos".

"O sonho se tornou realidade", acrescentou, ressaltando que transmitiria e compartilharia suas orações diárias com a Terra.

Para Jessica Meir, uma bióloga de 42 anos, também é uma nova experiência. Por sua vez, Oleg Skripochka já participou de duas missões na Estação Espacial Internacional, a primeira em outubro de 2010, e passou um total de 159 dias no espaço.

Hazza Al-Mansuri ficará na ISS apenas 8 dias. Seu retorno está marcado para 3 de outubro, junto com o russo Alexei Ovchinin e o americano Nick Hague, que estão na ISS desde março.

