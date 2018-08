O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 2 de Agosto de 2018 10:50 02. Agosto 2018 - 10:50

Sequestro de afegãos e estrangeiros se torna cada vez mais comum no Afeganistão

A polícia afegã encontrou nesta quinta-feira os corpos de três estrangeiros sequestrados e assassinados por homens armados em Cabul.

As vítimas tinham nacionalidades indiana, macedônia e malaia, de acordo com a polícia e o ministério do Interior.

"No momento pensamos que se trata de um ato terrorista", afirmou o porta-voz da polícia, Hashmat Stanikzai.

De acordo com as primeiras informações, os três homens foram sequestrados em um bairro próximo ao aeroporto internacional de Cabul.

Mas os corpos foram encontrados em outra região, no distrito de Musah, na estrada de Logar, uma província limítrofe ao sudeste de Cabul.

Esta zona é considerada perigosa e instável e possui uma importante presença talibã.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português