15 de Outubro de 2018 15:06

Três filhotes sapecas de tigre-de-bengala brancos, que devoram suas mamadeiras como qualquer bebê, encantaram a China desde sua primeira aparição em público.

Nascidos há três meses em um zoológico de Kunming (província de Yunnan, no sul do país), os tigrinhos de olhos azuis são exemplares excepcionais de tigre com a pelagem branca com rajados pretas.

"O maior é muito safado e tem muito apetite. Realmente, é muito travesso. A mais nova é como um bebê, é muito boazinha. Ela nunca ganha quando brigam pela comida", conta à AFP seu cuidador, Hao Li.

A cor dos tigres se deve a uma variação genética da pele normal do tigre-de-bengala, uma mutação rara na natureza. Mas no zoológico de Kunming há 41 felinos desta cor.

Segundo a ONG WWF, existem apenas 2.500 tigres-de-bengala livres no mundo, a maioria deles na Índia.

A jovem mãe dos tigrinhos estava um pouco desajeita com os bebês e, por isso, os cuidadores assumiram a mamadeira e passaram a monitorá-los.

Na China, onde o tigre é um dos 12 animais do zodíaco, foi lançado um concurso nacional para escolher o nome dos felinos. Eles serão batizados no fim deste mês.

