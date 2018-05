O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Adormecidas em uma adega por oito gerações, elas podem ser as garrafas de vinho mais antigas em circulação: três garrafas de Vin Jaune du Jura, datadas de 1774, serão leiloadas no sábado em Lons-le-Saunier (Jura, leste da França).

Estes frascos, do tipo "borgonha", isto é, de corpo amplo e pescoço fino, e com uma capacidade de 870 ml, escondem Vin Jaune produzido pelo enólogo Anatoile Vercel (1725-1786).

As garrafas foram mantidas por mais de 200 anos por seus descendentes em uma adega abobadado e enterrada de Arbois, a capital dos vinhos do Jura, antes de serem retiradas nesta terça-feira para o leilão.

De uma videira cortada no período de Luís XV e colhida sob Luís XVI, "estas são as mais antigas garrafas de vinho do mundo em circulação", afirma Brigitte Fénaux, leiloeira da casa Jura Enchères que vai segurar o martelo no sábado.

Duas garrafas da mesma safra foram vendidas, em 2011 em Arbois por 57.000 euros e em 2012 em Genebra por 46.000 francos suíços (38.300 euros).

"Ter três garrafas daquele ano e desta qualidade é algo único", garante Philippe Étiévant, gerente da Jura Enchères.

Uma degustação deste mesmo Vin Jaune foi organizada em 1994 no Château Pécauld, em Arbois, por 24 profissionais do vinho.

De cor âmbar, com um sabor de "nozes, especiarias, curry, canela, baunilha e frutas secas", o líquido recebeu nota 9,4 de 10 pelos degustadores, que concluíram com esta fórmula: "A renovar em 100 anos".

Cento e duas garrafas de vinhos do Jura estarão à venda no sábado: além das prestigiosas garrafas de Vin Jaune, um vinho branco de Arbois de 1811 será apresentado aos amadores.

