Este conteúdo foi publicado em 12 de Outubro de 2018 11:51 12. Outubro 2018 - 11:51

Os serviços de resgate espanhóis anunciaram nesta sexta-feira o resgate dos corpos de três imigrantes subsaarianos mortos no Mediterrâneo e o resgate de outros 35 que estavam em um navio afundado pela metade.

As equipes de resgate estavam procurando por outras 18 pessoas que, segundo os resgatistas, também estavam no barco que teria deixado Nador (norte do Marrocos) com 56 ocupantes, disse uma porta-voz do serviço de resgate marítimo à AFP.

O Marrocos experimenta um novo fluxo de imigrantes tentando chegar à Europa, a maioria deles em barcos precários para tentar atravessar para a Espanha ou tentando pular as cercas de fronteira dos enclaves espanhóis no norte da África, Ceuta e Melilla. Mais de 40.000 imigrantes chegaram à Espanha até o momento este ano, e cerca de 35.000 por mar, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

