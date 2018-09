O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Três palestinos, incluindo uma criança de 12 anos, foram mortos nesta sexta-feira por tiros israelenses durante protestos e confrontos na Faixa de Gaza, na fronteira com Israel, informou o ministério da Saúde de Gaza.

A criança, Chadi Abdel Aal, foi morta perto de Jabalia, no norte do enclave, informou o ministério.

Os dois outros palestinos, ambos de 21 anos, foram mortos perto de Khan Younis, no sul do território, e em Al-Bureij, no centro do enclave, de acordo com o ministério.

Além disso, 50 palestinos foram feridos por tiros de soldados israelenses ao longo da fronteira.

Questionada pela AFP, uma porta-voz do Exército israelense indicou que 13 mil palestinos participaram de protestos violentos.

Alguns manifestantes queimaram pneus, jogaram pedras e garrafas incendiárias na direção da cerca de segurança israelense e dos soldados ali mobilizados, acrescentou.

Controlada pelo movimento islâmico Hamas, a Faixa de Gaza tem sido palco de manifestações desde 30 de março para exigir o levantamento do bloqueio israelense e pelo direito de retorno dos palestinos que foram expulsos ou fugiram de suas terras após a criação de Israel em 1948.

As mortes desta sexta-feira elevam a 178 o número de vítimas fatais em Gaza por israelenses desde março. Um soldado israelense foi morto no dia 20 de julho.

