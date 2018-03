O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 14 de Março de 2018 23:53 14. Março 2018 - 23:53

Três turistas europeus -um alemão, um suíço e um holandês- foram expulsos da cidadela inca de Machu Picchu no Peru por tirarem fotos mostrando as nádegas, informou a polícia peruana nesta quarta-feira (14).

"Os três turistas abaixaram as calças e tiraram fotos mostrando a bunda", disse por telefone à AFP o oficial Martín Flores da prefeitura de Machu Picchu.

"Não é permitido fazer isso nesses lugares", indicou Flores. "De acordo com as normas internas dali, os três turistas foram expulsos do lugar, mas não foram detidos".

Trata-se de um alemão de 21 anos, um suíço de 24 anos e um holandês de 26, que foram retirados do local na terça-feira pela polícia e pelo administrador do parque arqueológico, Ronald Quispe.

As autoridades peruanas consideram uma falta de "lesa cultura" tirar a roupa em Machu Picchu, uma majestosa cidadela inca do século XV onde se adorava o sol e é considerada uma joia do turismo peruano. Ela fica a 74 km de Cusco, a capital do império Inca, no sudeste do Peru.

Em junho de 2014, o ministério de Cultura reiterou que o turismo nudista era proibido, depois que uma onda de visitantes passaram a se despir para tirar fotos na cidadela.

A centenária cidade de pedra foi construída durante o reinado do Inca Pachacutec em cima de uma montanha e foi declarada patrimônio cultural da Humanidade pela Unesco em 1983.

Os colonizadores espanhóis que conquistaram o império Inca nunca souberam de sua existência. A cidadela foi descoberta em 1911 pelo explorador americano Hiram Bingham.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.