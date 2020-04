(Arquivo) Combatentes do GNA na capital líbia de Trípoli

As forças leais ao governo de união nacional (GNA) da Líbia, com sede em Trípoli, anunciaram nesta segunda-feira (13) que recuperaram duas cidades estratégicas que estavam nas mãos do marechal Khalifa Haftar.

"Nossas forças recuperaram o controle de Sorman e Sabratha e perseguem as milícias (pró-Haftar) terroristas que estão em fuga", declarou o porta-voz Mohamad Gnounou em um breve comunicado.

Em sua página do Facebook, as forças do GNA publicaram fotos de seus despojos de guerra: blindados, lança-foguetes Grad, carros e veículos armados.

Sabratha e Sorman, duas cidades costeiras, eram controladas principalmente por milicianos salafistas que se aliaram ao marechal Haftar desde o início de sua ofensiva contra Trípoli em abril de 2019.

Em um comunicado, o chefe do GNA, Fayez al-Sarraj, confirmou a tomada das duas cidades. Ele também saudou o "fracasso" de uma ofensiva por parte do marechal Haftar ontem contra Abu Grein, uma cidade estratégica situada entre Sirte e Misrata, a leste de Trípoli.

Segundo o comandante do GNA no local, Mohamad al-Gammoudi, Sorman e Sabratha foram recuperadas "após seis horas de combates com cobertura aérea".

Até o momento, as forças do marechal Haftar não reagiram à perda das duas cidades, o que representa um novo revés em sua ofensiva. Ele já havia perdido Garian no verão passado, sua base de retaguarda no oeste líbio.

