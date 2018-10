O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse que trabalhar com o presidente Donald Trump "nem sempre é fácil", ao destacar a renegociação bem sucedida do acordo de livre-comércio da América do Norte.

No popular programa de televisão "Tout Le Monde En Parle", emitido no domingo, Trudeau afirmou que tem feito seu trabalho em "defesa dos canadenses" para fechar o pacto comercial USMCA entre os Estados Unidos, Canadá e México.

Perguntado sobre seu relacionamento com Trump, Trudeau reconheceu cautelosamente que "nem sempre é fácil".

"Ele sabe disso e eu também. Nós não estão alinhados em muitas coisas e às vezes é difícil encontrar um terreno comum, mas conseguimos fazer muito bem", disse Trudeau.

As relações entre os dois líderes tiveram seu momento de maior tensão em junho, quando Trump disse que Trudeau era "muito desonesto e fraco", além de ser "manso e suave" ao final da cúpula do G7 no Canadá, em que o primeiro-ministro foi anfitrião.

Durante a entrevista, Trudeau também defendeu a legalização da cannabis no país, uma promessa fundamental de sua campanha, que entrou em vigor em 17 de outubro.

