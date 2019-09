A Casa Branca divulgou nesta quarta-feira (25) a transcrição da ligação telefônica de Donald Trump, confirmando que o presidente americano pediu a seu colega ucraniano que investigasse seu adversário político Joe Biden, um dia depois que os democratas iniciaram um processo de impeachment.

"Há muita conversa sobre o filho de Biden, que Biden impediu a acusação, e muita gente quer saber sobre isso", afirma Trump ao presidente Volodymyr Zelensky na ligação de 25 de julho.

Como vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden e outros líderes ocidentais pressionaram a Ucrânia a se livrar do principal procurador do país, Viktor Shokin, porque ele era visto como não suficientemente duro para com a corrupção.

"Apenas meu filho pode fazer com que eu ceda", responde com humor o presidente e ex-ator ucraniano Volodymyr Zelensky a respeito das acusações contra Trump, de que teria tentado utilizar Kiev para prejudicar um potencial rival democrata.

"Ninguém pode me pressionar. Sou o presidente de um país independente", declarou Zelensky a um canal russo durante sua estada em Nova York.

"A única pessoa que pode me pressionar é meu filho de seis anos", insistiu, acrescentando que se reunirá com o presidente Trump pela primeira vez nesta quarta-feira, à margem da Assembleia Geral da ONU.

Os democratas americanos iniciaram na terça-feira um procedimento de destituição contra o republicano.

Trump é acusado de ter pressionado o presidente ucraniano durante uma conversa telefônica, em julho, para obter uma investigação de Kiev sobre um caso de possível corrupção que envolveria Hunter Biden, um dos filhos de Joe Biden. Ele trabalhou para um grupo de gás ucraniano que pertence a um oligarca pró-Rússia de reputação duvidosa.

Trump confirmou que a conversa teve uma referência a uma acusação de "corrupção" contra os Biden, mas negou qualquer "pressão" sobre o colega ucraniano e autorizou a publicação da transcrição da conversa.

