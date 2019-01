Trem especial da Coreia do Norte chega à China

Um trem especial da Coreia do Norte entrou na China nesta segunda-feira, informou a agência de notícias Yonhap, provocando especulações de que o líder, Kim Jong Un, possa estar a caminho de Pequim.

O trem cruzou a fronteira por volta das 22h15, horário local (11h15 de Brasília), e é esperado na capital chinesa na terça-feira de manhã, de acordo com a principal agência de notícias sul-coreana, citando uma fonte ligada ao governo.

A China é o aliado diplomático importante da Coreia do Norte e o principal parceiro comercial de Pyongyang. Kim visitou três vezes o líder chinês Xi Jinping.

Nenhuma dessas três viagens foi anunciada antecipadamente, e os indícios do primeiro deles - em março, antes do encontro entre Kim com o presidente sul-coreano, Moon Jae in ou com o americano Donald Trump - foram revelados quando o trem foi avistado em Pequim.

Na cidade fronteiriça chinesa de Dandong, dezenas de veículos de segurança e agentes bloquearam as ruas ao redor da estação ferroviária antes de o trem norte-coreano passar.

Não foi possível confirmar se algum funcionário norte-coreano estava a bordo do comboio.

