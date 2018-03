O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

05. Dezembro 2017 - 20:56

O presidente do TSE, David Matamoros, no dia 3 de dezembro de 2017

O Tribunal Supremo Eleitoral de Honduras (TSE) convocou nesta terça-feira (5) a aliança opositora esquerdista a examinar mais de 5.000 cédulas eleitorais, diante de suas denúncias de uma suposta fraude nas eleições para favorecer a reeleição do presidente Juan Orlando Hernández.

David Matamoros, presidente do TSE, requereu à Aliança de Oposição contra a Ditadura que apresente "suas cópias certificadas" e compará-las com as "cédulas originais" para verificar as denúncias de "roubo" contra seu candidato, o popular apresentador de TV Salvador Nasralla.

Coordenada pelo ex-presidente Manuel Zelaya, deposto em 2009, a aliança opositora denunciou que 5.174 cédulas, cerca de 30% do total, foram alteradas na semana passada durante sucessivas interrupções no sistema de apuração do TSE.

"Convidamos a Aliança (que se apresente) com as cópias certificadas que eles têm para que façamos uma apresentação e as revisemos", afirmou Mataomoros.

A eleição foi celebrada em 26 de novembro passado, mas o tribunal eleitoral não declarou um vencedor e deu-se no país uma nova explosão da crise política, após o golpe de Estado que derrubou Zelaya em junho de 2009.

As denúncias de fraude, feitas pela oposição, gerou protestos, alguns violentos pelo confronto de manifestantes com policiais e militares.

"Queremos que não reste nenhuma dúvida de que se revisa e como revisa, vamos trabalhar, vai haver observação nacional e internacional e dos meios de comunicação", acrescentou Matamoros.

Inicialmente não houve reação da aliança opositora ao chamado do TSE.

Enquanto milhares de hondurenhos se somavam aos panelaços contra a possível fraude, na noite de segunda-feira, centenas de policiais da tropa de choque anunciaram que não irão às ruas reprimir os protestos que levaram o governo a declarar estado de sítio.

Com 99,98% das cédulas apuradas, Hernández, de 49 anos, aparece à frente com 42,98% dos votos, enquanto Nasralla, de 64, tinha 41,39%.

