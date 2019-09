(Arquivo) Said Buteflika, irmão do ex-presidente argelino Abdelaziz Buteflika, no funeral da cantora Warda Al Jazairia

Um tribunal militar argelino condenou o irmão do ex-presidente Abdelaziz Buteflika a 15 anos de prisão, informou a agência oficial APS.

Said Buteflika, considerado o homem que comandou a presidência depois que o irmão sofreu um derrame cerebral em 2013, foi julgado ao lado de dois ex-diretores do serviço de inteligência e da secretária-geral do Partido dos Trabalhadores, Louisa Hanune. Os quatro condenados a 15 anos de prisão.

Os réus foram considerados culpados de "minar a autoridade do exército e conspirar contra a autoridade do Estado" para obter uma mudança de regime durante o período anterior à renúncia do presidente, em consequência dos grandes protestos registrados no início do ano.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram