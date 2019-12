O jornalista saudita Jamal Khashoggi foi assassinado no consulado do país em Istambul

Cinco sauditas foram condenados à morte no julgamento dos assassinos do jornalista Jamal Khashoggi, anunciou nesta segunda-feira o procurador-geral da Arábia Saudita.

"Foram condenados à morte cinco homens que participaram diretamente no assassinato", disse o procurador Shalaan al-Shalaan.

Ao mesmo tempo, foram absolvidos Saud al Qahtani, conselheiro do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, e o número dois do serviço de inteligência, o general Ahmed al Assiri, considerados os dois principais suspeitos.

Jamal Khashoggi, um colaborador do Washington Post, foi assassinado aos 59 anos, em outubro de 2018 durante uma operação que mergulhou a Arábia Saudita em uma de suas piores crises diplomáticas e manchou a imagem do príncipe herdeiro, suspeito de ser o mandante do crime.

Crítico do regime saudita, o jornalista foi estrangulado e seu corpo cortado em pedaços por uma equipe de 15 homens vindos de Riade no consulado do reino em Istambul, segundo as autoridades turcas. Seus restos jamais foram encontrados.

Após ter apresentado várias versões para o assassinato, as autoridades sauditas acabaram por admitir que ele foi cometido por agentes que agiram sozinhos e sem a ordem de superiores.

De acordo com o procurador, Qahtani foi investigado, mas não foi acusado por "falta de provas". Assiri foi investigado e acusado, mas absolvido pelas mesmas razões.

Dos 11 homens levados a julgamento, cinco foram condenados à morte, três a penas de prisão que chegam a 24 anos e os demais foram absolvidos.

O general Assiri é suspeito de ter supervisionado o assassinato e de ter sido aconselhado por Qahtani.

O conselheiro real, que dirigiu violentas campanhas nas redes sociais contra opositores sauditas, não aparece em público desde o início do caso.

Maher Mutreb, um agente da inteligência que viajava frequentemente com o príncipe herdeiro para o exterior, o especialista forense Salah al-Tubaigy e Fahad al-Balawi, membro da Guarda Real saudita, estavam entre os indiciados no caso, segundo fontes familiarizadas.

Não está claro se eles estão ou não entre os condenados à morte. As fontes disseram que muitos dos réus se defenderam no tribunal dizendo que estavam cumprindo as ordens de Assiri, descrevendo-o como o "líder" da operação.

O reino saudita organizou o julgamento em uma tentativa de limpar sua imagem deteriorada após o assassinato do jornalista.

O procurador afirmou que o tribunal de Riad celebrou nove audiências, com a presença de integrantes da comunidade internacional e parentes de Khashoggi. O julgamento aconteceu a portas fechadas.

"Concluímos que o assassinato de Khashoggi não foi premeditado", destacou o procurador em um comunicado.

A CIA e uma especialista da ONU apontaram a participação do príncipe herdeiro, que nega a acusação.

O presidente americano Donald Trump se recusou a acompanhar a opinião da CIA e sustentou que não havia evidências sólidas sobre o envolvimento do príncipe herdeiro.

O assassinato de Khashoggi chocou o mundo em um momento em que a Arábia Saudita realiza uma campanha de relações públicas para dar ao reino ultra-conservador a imagem de um Estado moderno.

As Nações Unidas e grupos de direitos humanos pediram uma investigação independente sobre o assassinato.

Nesta segunda, a organização Repórteres Sem Fronteiras considerou que a "justiça foi desrespeitada"

O julgamento não respeitou os "princípios de justiça internacionalmente reconhecidos" e poderia ser "uma maneira de silenciar as testemunhas do assassinato para sempre", segundo Christophe Deloire, secretário-geral da RSF.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram