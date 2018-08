O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

15 de Agosto de 2018

Um tribunal da Turquia rejeitou nesta quarta-feira um recurso do pastor americano Andrew Brunson que solicitava o fim de sua prisão domiciliar e da proibição de deixar o território turco, informou o canal TRT.

A detenção do pastor Brunson na Turquia no fim de 2016 provocou uma crise diplomática com os Estados Unidos.

De acordo com a agência pública Anadolu, um tribunal de Izmir (oeste) rejeitou nesta quarta-feira o recurso apresentado pelo pastor, mas explicou que outra corte examinará o pedido.

O advogado turco do pastor, Cem Halavurt, confirmou que outro tribunal de Izmir analisará o pedido de seu cliente.

Andrew Brunson, da Carolina do Norte, foi detido em outubro de 2016 pelas autoridades turcas, que o acusam de espionagem e atividades "terroristas".

Depois de passar um ano e meio em prisão preventiva, o pastor se encontra em prisão domiciliar desde julho, apesar dos apelos do presidente americano Donald Trump para que seja libertado e retorne aos Estados Unidos.

O caso provocou uma crise diplomática entre Turquia e Estados Unidos - membros da Otan -, o que derrubou a cotação da lira turca.

