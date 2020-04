A fronteira entre Canadá e Estados Unidos permanecerá fechada por mais um mês para evitar a propagação do coronavírus, anunciou neste sábado o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

"Quero começar hoje confirmando que Canadá e Estados Unidos concordaram em prorrogar por mais 30 dias a medidas atualmente em vigor", afirmou o chefe de Governo.

"Esta é uma decisão importante e que manterá as pessoas seguras dos dois lados da fronteira", completou.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia afirmado durante a semana que gostaria que a fronteira, que está fechada há mais de três semanas, fosse "uma das primeiras" reabertas. Mas Ottawa considerou que ainda levara "muitas semanas".

"Este é mais um exemplo da excelente colaboração entre nossos dois países", disse Trudeau sobre a ampliação da medida, que permite a continuidade do comércio entre os dois parceiros, apesar da pandemia.

Os dois países concordaram em fechar a fronteira em 21 de março durante 30 dias, com exceção do transporte de bens e mercadorias, que totaliza 1.715 bilhão de dólares por dia.

Em condições normais, de acordo com dados oficiais, mais de 400.000 pessoas atravessam a cada dia a fronteira entre Canadá e Estados Unidos, a mais extensa do mundo, com quase 8.900 km.

O Canadá registrava até este sábado quase 32.000 casos de coronavírus e mais de 1.300 mortes, enquanto os Estados Unidos registram mais de 700.000 casos e 37.000 mortes.

