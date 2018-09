O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou de "totalmente políticas" as acusações de agressão sexual que ameaçam a confirmação de seu indicado à Suprema Corte, Brett Kavanaugh.

"Existe a possibilidade de que seja uma das coisas mais injustas que possam acontecer com um candidato, mas eu estou com o juiz Kavanaugh", frisou.

"É um homem com um passado irretocável", continuou Trump, em Nova York, acrescentando que, "na minha opinião, é totalmente político".

No domingo, a revista "The New Yorker" publicou o testemunho de Deborah Ramirez, uma colega de Kavanaugh na Universidade de Yale, que o acusou de ter-se exibido em uma festa na década de 1980 e de tê-la obrigado a tocar em sua genitália.

Uma semana antes, uma conhecida de Kavanaugh dessa mesma época, Christine Blasey Ford, hoje com 51 anos, denunciou no jornal "The Washington Post" a agressão sexual que teria sofrido, por parte do agora juiz, durante uma festa nos anos 1980.

Kavanaugh nega ambos os episódios.

O Comitê de Justiça do Senado, que examina as candidaturas à Suprema Corte americana, ouvirá o depoimento de Christine nesta quinta-feira.

