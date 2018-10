O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Donald Trump "encoraja" a violência contra a mídia, criticou nesta sexta-feira (19) a associação de correspondentes da Casa Branca depois que o presidente americano elogiou um congressista que agrediu um jornalista.

"Todos os americanos deveriam rejeitar os elogios do presidente a uma agressão contra um jornalista que fazia o seu trabalho, protegido pela Constituição", escreveu em comunicado Oliver Knox, presidente da associação.

"Isso constitui a celebração de um crime", acrescentou Knox.

Greg Gianforte, um representante de Montana na Câmara dos Deputados, teve uma briga em 2017 com o repórter Ben Jacobs, do jornal britânico The Guardian, e o derrubou no chão usando um golpe de luta.

Gianforte se declarou culpado pelo ataque, mas evitou a prisão.

Na quinta-feira, Trump descreveu-o como um "líder incrível de Montana".

"Qualquer um que possa fazer um 'body slam' é o meu tipo de pessoa", disse Trump em um comício, sendo aplaudido. "Não lutem contra ele", acrescentou. O "body slam" é um movimento de luta que consiste em levantar o oponente e jogá-lo no chão.

"Não devemos encolher os ombros quando o presidente aplaude um ato violento contra a imprensa livre e independente", disse Knox.

