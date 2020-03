O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que o governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, seria um candidato democrata melhor para as eleições presidenciais de novembro do que o atual favorito, o ex-vice-presidente Joe Biden.

No âmbito da luta contra o novo coronavírus, Cuomo, de 62 anos, que não concorre à indicação presidencial democrata, viu sua popularidade aumentar, graças a uma gestão da crise considerada calma e determinada.

À frente de um estado que se tornou epicentro da pandemia nos Estados Unidos, o governador tem 71% de aprovação em comparação com 44% em fevereiro, revela uma pesquisa do instituto Siena College publicada nesta segunda-feira.

"Nós o ajudamos a ter esse sucesso", assegurou o presidente à rede Fox, destacando a ajuda federal entregue a Nova York e sua região, onde quase 60 mil casos de contágio e cerca de mil mortos foram registrados.

"Se ele quiser ser candidato, tudo bem", acrescentou Trump.

"Conheço Andrew há muito tempo e, para ser sincero, acho que ele seria um candidato melhor do que o 'Joe, o dorminhoco'", continuou ele, usando o apelido pelo qual se refere ao seu possível rival.

"Não acho que Joe Biden seja competente", acrescentou à Fox News.

Após uma série de vitórias nas primárias democratas, Biden, um moderado de 77 anos que foi vice-presidente de Barack Obama, supera seu adversário Bernie Sanders, de 78 anos e que se apresenta como socialista.

O novo coronavírus forçou a campanha a ser suspensa nas ruas, e a presença de Biden diminuiu na mídia, apesar do fato de ele ter instalado um estúdio de televisão no porão de sua casa.

Já Cuomo participa de coletivas de imprensa todos os dias, bem como de várias entrevistas, nas quais vem criticando Trump frontalmente.

