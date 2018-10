O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 22 de Outubro de 2018 13:52 22. Outubro 2018 - 13:52

Migrantes hondurenhos seguem em caravana rumo aos EUA, na estrada que liga Ciudad Hidalgo e Tapachula, no México

O presidente americano declarou nesta segunda-feira que a caravana de migrantes que se desloca para a fronteira dos Estados Unidos com o México é uma emergência nacional, e que, por isso, colocou as patrulhas de fronteira e os militares em alerta.

"Infelizmente, parece que a polícia e os militares mexicanos não conseguem impedir a caravana que segue para a fronteira sul dos Estados Unidos, criminosos não identificados e pessoas do Oriente Médio estão no meio", afirmou Trump no Twitter.

"Eu alertei a patrulha de fronteira e os militares de que isso constitui uma emergência nacional", acrescentou.

Trump também disse que começará a cortar a ajuda econômica à Guatemala, Honduras e El Salvador, uma vez que esses países não conseguiriam impedir que a caravana de migrantes deixasse a América Central na direção dos Estados Unidos.

"A partir de agora, vamos começar a cortar, ou reduzir substancialmente, a tremenda quantidade de ajuda externa que costumamos dar a eles", enfatizou Trump.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português