Este conteúdo foi publicado em 1 de Outubro de 2018 19:11 01. Outubro 2018 - 19:11

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o Brasil, nesta segunda-feira, de tratar "injustamente" as empresas americanas, afirmando que o país é um dos mais difíceis do mundo para manter relações comerciais.

"É uma beleza. Eles cobram o que quiserem de nós. Se você perguntar nas empresas, vão dizer que o Brasil está entre os mais difíceis, talvez o mais difícil do mundo", disse Trump, durante uma coletiva de imprensa sobre o novo acordo comercial entre Estados Unidos, México e Canadá para substituir o Nafta.

"Nós não ligamos para eles e dizemos: 'Vocês estão tratando nosso país injustamente'", acrescentou, do jardim da Casa Branca, falando sobre as tarifas cobradas pelo Brasil.

Trump se referiu à ausência de negociações comerciais com o Brasil, comparando o caso com o da Índia - que, segundo ele, quer começar negociações comerciais com os EUA "imediatamente".

A Índia "ligou e nos disse: 'Queremos começar as negociações imediatamente'", contou Trump, descrevendo o país asiático como o "rei das tarifas".

"Tivemos presidentes dos Estados Unidos e representantes comerciais que nunca falaram com a Índia. O Brasil é outro", afirmou.

Os Estados Unidos são o segundo principal parceiro comercial do Brasil depois da China.

