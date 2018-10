O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O presidente Donald Trump afirmou nesta sexta-feira que os protestos em Washington contra seu candidato à Suprema Corte Brett Kavanaugh são protagonizados por "profissionais pagos" pelo bilionário George Soros.

"Os grosseiros manifestantes são profissionais pagos para fazer com que os senadores tenham uma imagem ruim. Não caiam nessa!", afirmou em seu Twitter horas antes de uma votação crucial para a confirmação de seu candidato acusado de agressão sexual.

Na quinta-feira, manifestantes invadiram o Capitólio e percorreram os corredores do Senado para pressionar os legisladores que se revezavam em um cômodo seguro revendo uma única cópia do novo relatório do FBI sobre Kavanaugh.

