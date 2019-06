O presidente americano, Donald Trump, acusou nesta quarta-feira (26) de censura a rede social Twitter, que teria como objetivo favorecer seu rival, o Partido Democrata.

"Evitam que as pessoas me sigam no Twitter, e tenho muito mais problema para transmitir minha mensagem", declarou ao canal Fox Business.

"Estas pessoas são todas democratas, são completamente parciais com os democratas", reclamou o magnata republicano, que denuncia com frequência um "conluio" de gigantes tecnológicos com a oposição.

"Se amanhã anunciar que me tornei um bom democrata, ganharei cinco vezes mais seguidores", continuou.

"O que o Twitter faz é horrível. Muitas pessoas vêm me dizer que não conseguem me seguir no Twitter", insistiu.

Com 61 milhões de seguidores no Twitter, Trump já havia acusado as redes sociais de censurarem as vozes conservadoras.

Também afirmou que o Google adulterou os resultados de seu motor de busca em benefício da oposição.

