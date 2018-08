O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

25 de Agosto de 2018

O presidente Donald Trump afirmou neste sábado (25) que um acordo comercial com o México está perto de ser alcançado, enquanto as negociações sobre a revisão do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA) continuam neste fim de semana na capital americana.

"Nossa relação com o México é reforçada a cada hora. Muita gente boa do velho e do novo governo, e todos trabalham estreitamente em conjunto... Um grande acordo comercial com o México pode ser alcançado em breve!", escreveu o presidente americano em sua conta no Twitter.

No momento, americanos e mexicanos estão negociando de forma bilateral uma reforma do NAFTA, enquanto o terceiro país-membro, o Canadá, se juntará a eles quando as negociações estiverem mais avançadas.

O ministro mexicano da Economia, Ildefonso Guajardo, e o das Relações Exteriores, Luis Videgaray, conduzem há mais de um mês as negociações em reuniões com o representante de Comércio americano, Robert Lighthizer.

O principal obstáculo para se chegar a um acordo é uma "cláusula de extinção" exigida pelos Estados Unidos que forçaria uma revisão do NAFTA a cada cinco anos, explicou Guajardo na sexta-feira a repórteres em Washington.

Seu país, assim como o Canadá, são contra essa cláusula.

O ministro mexicano declarou na quinta-feira que as negociações estavam avançadas, mas que os problemas trilaterais terão que ser resolvidos, não importa o que aconteça.

