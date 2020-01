O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (8) que o Irã "parece estar recuando" depois de ataques com mísseis contra bases militares no Iraque na véspera que não deixaram "nenhuma" vítima americana, nem iraquiana.

"Todos os nossos soldados estão bem e nossas bases militares só sofreram danos mínimos. Nossas grandes forças americanas estão preparadas para qualquer coisa", disse o presidente em um discurso à nação na Casa Branca.

"O Irã parece estar recuando, o que é muito bom para todas as partes e algo muito bom para o mundo. Vidas americanas ou iraquianas não foram perdidas", acrescentou, ao lado de civis e militares de alto escalão do governo.

Trump anunciou que os Estados Unidos vão "impor imediatamente sanções econômicas punitivas adicionais contra o regime iraniano", mas não mencionou possíveis represálias aos ataques com mísseis desta terça, visto por especialistas como uma primeira resposta comedida do Irã à morte, na sexta, do general Qassem Soleimani em um ataque com drones americanos em Bagdá.

Lançado pela primeira vez por forças dentro do Irã, o ataque de terça marcou uma nova guinada na intensificação do confronto entre Washington e Teerã, e elevou os preços mundiais do petróleo.

Em seu discurso, Trump celebrou seu sucesso econômico, que, segundo ele, tornaram os EUA menos dependentes do petróleo do Oriente Médio, mudando as "prioridades estratégicas" de Washington na região.

"Hoje vou pedir à Otan que se envolva muito mais no processo no Oriente Médio", afirmou.

Trump também pediu para a comunidade internacional seguir seu exemplo e abandonar o acordo nuclear com o Irã, como os Estados Unidos já fizeram em maio de 2018.

O pacto já está desmoronando: Teerã disse no domingo que se desliga de qualquer limite ao número de centrifugadoras para o enriquecimento de urânio, um de seus principais compromissos decorrentes do acordo.

"Chegou o momento de Reino Unido, Alemanha, França, Rússia e China reconhecerem essa realidade. Devem romper agora com os restos do acordo com o Irã", disse.

"Todos devemos trabalhar juntos para chegar a um acordo com o Irã que torne o mundo um lugar mais seguro e pacífico", afirmou.

Em seguida, Trump se dirigiu diretamente aos iranianos ao afirmar que os Estados Unidos querem que eles aproveitem o "grande futuro" de prosperidade e harmonia com outras nações que eles merecem.

"Os Estados Unidos estão pronto para abraçar a paz com todos que buscarem-na", garantiu.

Líderes mundiais condenaram os ataques com mísseis iranianos, que caíram na terça no Iraque sobre as bases de Ain al-Assad (oeste) e Erbil (norte), onde estão estacionados alguns dos 5.200 soldados americanos enviados a este país, assim como outras tropas estrangeiras que integram a coalizão liderada pelos Estados Unidos para lutar contra os remanescentes do grupo extremista Estado Islâmico.

