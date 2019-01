Trump alerta que fechamento parcial do governo pode durar muito

O presidente americano, Donald Trump, alertou nesta quarta-feira (2) que o fechamento parcial do governo devido à falta de um acordo sobre o orçamento por sua exigência de incluir uma verba para construção de um muro na fronteira com o México pode durar "muito tempo".

"Pode durar muito tempo. É um tema importante demais para deixar passar", afirmou o presidente, que garantiu que a destinação de 5,6 bilhões de dólares para a construção do muro é "uma quantia pequena, tratando-se de um assunto de segurança nacional".

A poucas horas de uma reunião prevista com os líderes democratas do Congresso, quando a paralisação orçamentária já se estende desde 22 de dezembro, Trump afirmou acreditar que a população concorda com sua forma de abordar o tema.

Este será o primeiro encontro de Trump com Nancy Pelosi, que assume na quinta-feira a presidência da bancada majoritária na Câmara dos Representantes, e com Chuck Schumer, líder da minoria democrata no Senado, desde 11 de dezembro.

Os democratas consideram que o muro não é a resposta mais apropriada a um tema complexo como a imigração.

