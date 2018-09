O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 1 de Setembro de 2018 16:16 01. Setembro 2018 - 16:16

Donald Trump ameaçou novamente neste sábado excluir o Canadá do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), em meio a complexas negociações pela intransigência do presidente dos Estados Unidos.

"Não há uma necessidade política de manter o Canadá em um novo acordo Nafta. Se não alcançarmos um bom acordo depois de décadas de abuso, o Canadá sairá", escreveu no Twitter, um dia depois da suspensão das negociações com Ottawa até a próxima quarta-feira.

Trump também ameaçou "simplesmente acabar com todo o Nafta" se o Congresso interferir no assunto. "Ou alcançamos um bom acordo ou voltamos ao pré-Nafta!", escreveu Trump, depois que seu governo concluiu um acordo por separado com o México.

