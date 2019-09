O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (18) um endurecimento substancial de suas sanções contra o Irã, após ataques às instalações petrolíferas sauditas que Washington atribui a Teerã.

"Acabei de ordenar ao secretário do Tesouro que reforce substancialmente as sanções contra o Estado iraniano!", escreveu o presidente dos Estados Unidos no Twitter.

Desde maio de 2018, após a retirada unilateral de um acordo internacional de 2015 com o objetivo de restringir a indústria nuclear iraniana para fins civis, Trump tenta conter o poder de Teerã na região por meio de uma campanha de "pressão máxima" de sanções econômicas.

Em uma mensagem enviada a Washington, o Irã negou quarta-feira que tenha tido qualquer envolvimento nos ataques que reduziram pela metade a produção de petróleo saudita e inicialmente elevaram os preços desta commodity.

Embora o ataque tenha sido reivindicado pelos rebeldes huthis, os Estados Unidos estão certos de que o Irã está por trás do ataque.

Trump, que disse que queria concordar com Riad e esperar para ter certeza da responsabilidade de Teerã, enviou o secretário de Estado, Mike Pompeo, para Jidá, no oeste do reino saudita.

Pompeo se encontrará com o príncipe herdeiro, Mohamed Bin Salman, nesta quarta-feira, para "coordenar os esforços para combater a agressão iraniana na região", segundo o Departamento de Estado americano.

