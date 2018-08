O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 30 de Agosto de 2018 0:44 30. Agosto 2018 - 00:44

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disparou nesta quarta-feira contra Carl Bernstein, um dos jornalistas que ajudou a derrubar o republicano Richard Nixon no escândalo Watergate.

"Sloppy @carlbernstein, um homem que vive no passado e pensa como um tolo degenerado, inventando história após história. Todo o país está rindo dele", tuitou Trump.

Bernstein e Bob Woodward dirigiam a equipe do jornal The Washington Post que investigou a invasão, em 1972, da sede do Comitê Nacional Democrata, instalada no complexo Watergate.

O escândalo acabou provocando a renúncia de Nixon, em 1974.

Trump criticou ainda a rede CNN, alvo frequente do presidente, afirmando que "foi pega em uma grande mentira e se nega a admitir seu erro".

Bernstein foi um dos jornalistas da reportagem da CNN que citou o ex-advogado de Trump Michael Cohen para afirmar que o presidente dos Estados Unidos sabia da reunião de junho de 2016 na qual se esperava obter informações dos russos contra a então candidata democrata à Casa Branca, Hillary Clinton.

A história foi questionada após Lanny Davis, uma das fontes e advogado de Cohen, se retratar, mas a CNN insiste em que é verdadeira.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português