O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou nesta segunda-feira "desnecessário" adiar as eleições primárias democratas devido à pandemia de coronavírus, pouco depois do governador de Ohio recomendar o adiamento da votação programada para esta terça-feira em seu estado.

"Deixaria isto nas mãos de cada estado. É uma decisão importante adiar uma eleição (...) e acredito ser desnecessário", disse Trump em entrevista coletiva na Casa Branca.

"Espero que façam isto da maneira mais segura".

Pouco depois, o secretário de estado do Kentucky, responsável por organizar as eleições no estado, anunciou o adiamento das primárias, originalmente programadas para o próximo 19 de maio, até o 23 de junho.

"Podem haver outras mudanças, mas é o primeiro passo para proteger nossos cidadãos da melhor maneira possível", disse o republicano Michael Adams, destacando que o governador democrata do Kentucky também apoiou essa "decisão difícil".

As autoridades de Ohio determinaram o fechamento dos centros de votação que receberiam as primárias nesta terça, após o governador republicano, Mike DeWine, declarar emergência sanitária.

"Apesar de as urnas estarem fechadas amanhã, o secretário de Estado @FrankLaRose buscará uma solução, através dos tribunais, para ampliar as opções de votação..." em uma data posterior, disse DeWine na noite desta segunda-feira no Twitter.

Mais cedo, DeWine havia aconselhado no Twitter o adiamento das primárias em seu estado para após "2 de junho de 2020".

"Enquanto isso, os eleitores poderão solicitar cédulas (de votação)" à distância e "dependerá de um juiz decidir se a eleição será adiada".

Ohio caminha para ser o terceiro estado a adiar as primárias, após Luisiana, de 4 de abril para 20 de junho, e Georgia, de 24 de março para 19 de maio.

Até o momento, as autoridades eleitorais de quatro estados que votarão nesta terça - Arizona, Flórida, Illinois e Ohio - mantêm a data.

A disputa entre os democratas está restrita entre o favorito, Joe Biden, 77 anos, ex-vice-presidente de Barack Obama, e o senador por Vermont Bernie Sanders, 78.

O número de casos confirmados de coronavírus nos Estados Unidos superou nesta segunda-feira os 4.200, com 74 óbitos.

