23 de Setembro de 2018

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viajou para Nova York neste domingo, antes do início da Assembleia Geral da ONU, e anunciou que se encontrará com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

"A caminho de Nova York. Estarei hoje à noite com o primeiro-ministro Abe do Japão para discutir questões militares e comerciais. Temos feito muito para ajudar o Japão, gostaríamos de ver uma relação mais recíproca. Tudo vai ficar bem!", tuitou antes de seu helicóptero aterrissar em Wall Street por volta das 17h45 (18h45 de Brasília).

Espera-se que a Coreia do Norte e o Irã dominem a Assembleia Geral, onde Trump estará sob os holofotes.

Depois de se aproximar do líder norte-coreano Kim Jong Un e abandonar o acordo nuclear internacional com o Irã, Trump subirá ao palanque na terça-feira.

Na quarta-feira, ele presidirá pela primeira vez uma reunião do Conselho de Segurança sobre não-proliferação e armas de destruição em massa, que se concentrará principalmente no Irã, e provavelmente provocará fortes debates com outras grandes potências.

