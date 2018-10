O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O novo pacto comercial entre Canadá e México é "um grande acordo" para os três países, afirmou o presidente americano, Donald Trump, depois que os países chegaram a um acordo no domingo à noite para substituir o Nafta.

"O USMCA é uma negociação histórica", completou o presidente americano, que celebrou um "novo acordo comercial maravilhoso".

Para Trump o novo pacto, que recebeu o nome Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) "resolve muitas deficiências e erros" que aconteceram nos 24 anos de duração do Nafta, o acordo que o precedeu.

"No fim da noite de ontem, nosso prazo final, alcançamos um novo acordo comercial maravilhoso com o Canadá, para ser adicionado ao acordo que já alcançamos com o México", escreveu Trump no Twitter.

"É um grande acordo para os três países", completou.

O Nafta, em vigor desde 1994 entre Estados Unidos, Canadá e México, começou a se renegociado em 2017 por exigência do presidente americano, que o chamou de "desastre" para seu país.

O USMCA "abre muito os mercados para os nossos agricultores e fabricantes", reduzindo as barreiras comerciais, "e vai aproximar as três grandes nações em concorrência com o restante do mundo. O USMCA é uma negociação histórica!", completou.

