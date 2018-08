O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 11 de Agosto de 2018 15:07 11. Agosto 2018 - 15:07

O presidente americano, Donald Trump, expressou neste sábado seu repúdio a todo tipo de racismo, no dia do aniversário dos distúrbios sangrentos em Charlottesville, Virginia, ocorridos após uma marcha organizada por grupos neonazistas.

"Os distúrbios em Charlottesville de um ano atrás causaram mortes insensatas e divisão", publicou Trump em sua conta no Twitter. Ele foi duramente criticado no ano passado por não ter condenado claramente os manifestantes neonazistas após os incidentes de agosto de 2017.

"Devemos estar unidos como nação. Condeno todo tipo de racismo e ato de violência. Paz para TODOS os americanos", acrescentou em sua mensagem, lançada no momento em que os neonazistas marcaram uma manifestação para este domingo em frente à Casa Branca.

Há um ano, a rede ultraconservadora "Unite the Right" obteve autorização para organizar uma manifestação em Charlottesville contra um projeto da prefeitura de remover uma estátua do general confederado Robert E. Lee. Ao fim da passeata, houve choques entre supremacistas brancos e contramanifestantes.

Um simpatizante neonazista avançou com seu carro na direção dos manifestantes contrários ao racismo, matando uma mulher de 32 anos, Heather Heyer, e deixando 19 feridos.

No primeiro aniversário do ocorrido, a rede Unite the Right prevê uma nova manifestação para este domingo, desta vez nos arredores da Casa Branca. Já os contramanifestantes irão se reunir na praça Lafayette, localizada em frente à residência presidencial. Policiais serão mobilizados para evitar que os dois grupos entrem em contato.

