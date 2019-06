O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que teve uma conversa telefônica positiva com seu colega chinês, Xi Jinping, e assegurou que ambos realizarão uma "reunião ampliada" na próxima semana à margem da cúpula do G20.

Trump fez as declarações no Twitter, estabelecendo um tom mais otimista sobre suas próximas conversas com Xi na reunião no Japão, em meio a crescentes dúvidas sobre se os líderes das duas maiores economias do mundo serão capazes de resolver suas diferenças e, assim, encerrar sua guerra comercial.

"Eu tive uma boa conversa telefônica com o presidente Xi da China. Teremos uma reunião ampliada na próxima semana no G20 no Japão. Nossas respectivas equipes vão iniciar os processos preparatórios", escreveu Trump.

Além do comércio, Xi e Trump devem discutir os esforços liderados pelos EUA para persuadir a Coreia do Norte a abandonar seu arsenal nuclear.

Antes do G20, que será realizado em Osaka, no Japão, Xi fará a primeira visita de um presidente chinês à Coreia do Norte em 14 anos.

